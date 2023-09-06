В Харькове демонтируют монумент дружбы украинского и русского народов

Монумент представляет собой фигуры двух мужчин в традиционных костюмах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Скульптурную группу, символизирующую дружбу русского и украинского народов, демонтируют в Харькове. Об этом сообщается в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

Монумент представляет собой фигуры двух мужчин в традиционных костюмах. В знак дружбы они пожимают руки. Он установлен недалеко от Харьковского моста в центре города.

"Деколонизация. Украина" публикует фото письма начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, в котором говорится о подготовке к демонтажу скульптурной группы.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в планах властей постепенно переименовать порядка 400 топонимов, названия которых "связаны с Россией". На данный момент из названия Харьковского планетария убрали имя первого космонавта Юрия Гагарина, а с фасада здания Харьковского академического драматического театра - имя поэта Александра Пушкина, закрашены муралы с изображениями Пушкина и Сергея Есенина.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тысячи монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.