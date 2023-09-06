Профсоюзы рассказали о доходах работающих россиянок

У 44% опрошенных, самостоятельно воспитывающих трех и больше детей, доходы в семье составляют меньше 15 тыс. рублей, говорится в докладе Федерации независимых профсоюзов России

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Четверть работающих женщин имеет доходы на члена семьи меньше прожиточного минимума. Также у 44% респонденток, самостоятельно воспитывающих трех и больше детей, доходы в семье составляют меньше 15 тыс. рублей, говорится в докладе Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) "Женщины в профсоюзах: документы, социология, практика", который есть в распоряжении ТАСС.

"Четверть опрошенных трудится, но при этом имеет доходы на члена семьи меньше прожиточного минимума", - говорится в итогах исследования.

Согласно докладу, у 45,7% опрошенных женщин уровень дохода в семье от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, 24,5% - меньше 15 тыс. рублей, 18,3% - от 30 тыс. до 45 тыс. рублей, и 11,6% - выше 45 тыс. рублей.

Доходы в семьях

Также среди респонденток, не состоящих в браке, работающих и самостоятельно воспитывающих одного ребенка (2,3 тыс. человек), 47% имеют уровень доходов в семье от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, 23% - меньше 15 тыс. рублей, 19% - от 30 тыс. до 45 тыс. рублей, и 12% - выше 45 тыс. рублей.

Доходы на члена семьи респонденток, самостоятельно воспитывающих двух детей (1,6 тыс.), распределены таким образом: от 15 тыс. до 30 тыс. рублей указали 44% опрошенных, меньше 15 тыс. рублей - 36%, от 30 тыс. до 45 тыс. рублей - 14%, выше 45 тыс. рублей - 6%. При этом среди респонденток, самостоятельно воспитывающих трех и больше детей (450 человек), доходы на члена семьи у 44% составляют меньше 15 тыс. рублей, 39% - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, 13% - от 30 тыс. до 45 тыс. рублей, и всего 4% - выше 45 тыс. рублей.

Уточняется, что при анализе результатов исследования в большинстве пунктов учитывались только голоса 60,5% опрошенных женщин (14 210), сообщивших, что они не участвуют в работе общественных организаций.

Исследование провели с 10 мая по 15 июня 2023 года, в нем приняли участие 23 502 женщины. Опрос проводился анонимно на платформе Института общественного мнения "Анкетолог".