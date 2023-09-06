Профсоюзы назвали основные нарушения трудовых прав женщин

По данным ФНПР, до 35% женщин сталкиваются с нарушением каких-либо прав в сфере труда, при этом признают это лишь 22%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Около 35% работающих женщин сталкивались с нарушением каких-либо прав в сфере труда. Так, каждая четвертая сталкивалась с дискриминацией по признаку пола при приеме на работу и с принуждением к увольнению в случае беременности, говорится в докладе Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) "Женщины в профсоюзах: документы, социология, практика", который есть в распоряжении ТАСС.

Исследование провели с 10 мая по 15 июня 2023 года, в нем приняли участие 23 502 женщины, из них 97,6% работают. Опрос проводился анонимно на платформе Института общественного мнения "Анкетолог".

"По разным направлениям до 35% женщин сталкиваются с нарушением каких-либо прав в сфере труда, при этом признают это лишь 22% опрошенных. <...> С дискриминацией при приеме на работу по признаку пола (отказ, требование не уходить в декрет на протяжении определенного периода и т. п.) сталкивались почти 26% опрошенных", - говорится в итогах исследования.

Согласно диаграммам в докладе, лично с таким нарушением сталкивались 11% опрошенных, еще 15,9% уточнили, что такое происходило с их родственниками и знакомыми. Также с дискриминацией при назначении на руководящие должности сталкивались 19% опрошенных, при этом личных случаев - 6,4%. Кроме того, почти 17% респонденток сталкивались с отказами в установлении по просьбе самой женщины неполного рабочего времени (при беременности, мамам детей до 14 лет, при уходе за больным членом семьи, в отпуске по уходу за ребенком до трех лет).

Нарушения прав

ФНПР выяснила, что 21,4% женщин лично сталкивались с нарушением прав, связанных с больничными и отпусками. С принуждением к увольнению в случае беременности сталкивались почти 25% женщин (10,8% - лично, 14,3% - через родственников и знакомых), с принуждением к увольнению при возникновении проблем со здоровьем - больше 24% (8,2% и 15,9%), с принуждением к увольнению при достижении предпенсионного возраста - 24% (3,7% и 20,3%), при достижении пенсионного возраста - больше 25% (2,6% и 23,2%).

Отмечается, что всего 4% респондентов сталкивались с наймом или переводом на должность по профессии, входящей в перечень запрещенных для женского труда. Также 19% столкнулись с занижением предлагаемой женщинам зарплаты по сравнению с зарплатой мужчин, занятых на аналогичных должностях, в том числе 9,5% испытали это на личном опыте.

Кроме того, лично на себе харассмент испытали 6,2% женщин, еще 5,9% столкнулись с ним косвенно через родственников и знакомых. С более строгим отношением, чем к внешности коллег-мужчин, сталкиваются 19% женщин.

"Одной из ярчайших проблем, выявленных в ходе исследования, стали дополнительные неоплачиваемые обязанности и поручения (принести кофе, убрать помещение и т. п.). С подобными ситуациями сталкивалась каждая третья из опрошенных, 23% - на личном опыте (самый высокий показатель по всем вопросам этого блока)", - подчеркнули профсоюзы.