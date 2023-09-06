Приграничным селам Армении доставили российскую гуманитарную помощь

Генеральный директор центра "Дом Москвы" в Ереване Ваграм Карапетян сообщил, что инициатива осуществлена при поддержке пограничного управления ФСБ РФ в Армении совместно с мэрией города Варденис

ЕРЕВАН, 6 сентября. /ТАСС/. Россия предоставила гуманитарную помощь для 85 семей, проживающих в приграничной с Азербайджаном зоне Гегаркуникской области Армении. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор центра "Дом Москвы" в Ереване Ваграм Карапетян.

По его словам, инициатива осуществлена "Домом Москвы" в Ереване при поддержке пограничного управления ФСБ РФ в Армении совместно с мэрией города Варденис.

"Сегодня мы привезли гуманитарную помощь жителям и подарки всем детям. Наши страны связывает многовековая история дружбы и союзничества, и этой инициативой мы показываем, что Россия стоит рядом с братским армянским народом", - отметил Карапетян.

Он рассказал, что это не первая подобная инициатива "Дома Москвы". В июне работники российского культурного центра посетили села Кутакан и Третук и передали детям школьные принадлежности, дидактические материалы. Школу в Кутакане оснастили мебелью и компьютерами для класса информатики.