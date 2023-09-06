В Петербурге представили выставку портретов легендарных советских разведчиков

Каждый из портретов сопровождается небольшим видеороликом с рассказом о биографии и фотографиями разведчика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки портретов советских разведчиков "Невидимый фронт. Внешняя разведка в годы Великой Отечественной войны" состоялось в историческом парке "Россия - моя история" в Санкт-Петербурге. Как рассказал ТАСС куратор выставки, начальник экспозиционно-выставочного отдела парка Роман Залесов, выставка свободна для посещения до 14 сентября, затем станет частью экспозиции "Санкт-Петербург. История развития".

"Выставка будет действовать до 1 ноября, но бесплатно ее можно будет посмотреть с сегодняшнего дня по 14 сентября, - поделился Залесов. - Далее она на время станет частью экспозиции "Санкт-Петербург. История развития". Мы говорим здесь о трех художниках - и все они люди достаточно молодые, но тем ценнее их работа в контексте связи поколений. Очень интересное прочтение некоторых персонажей есть, например разведчик Николай Кузнецов, который изображен в немецкой форме, в полушубке, собираясь на задание".

Он подчеркнул, что выставка организована Службой внешней разведки Российской Федерации, благодаря чему носит еще и исторический характер. Каждый из портретов сопровождается небольшим видеороликом с рассказом о биографии фотографиями того или иного разведчика. Среди них: Павел Фитин и Павел Судоплатов, Дмитрий Медведев и Алексей Ботян, Вильям Фишер, члены "кембриджской пятерки", а также другие - всего 17 работ.

Другими членами "кембриджской пятерки" были Гай Бёрджесс, Дональд Маклин, Энтони Блант и Джон Кернкросс. Все они были выпускниками Кембриджского университета и работали на СССР по идеологическим соображения. Шестым , по некоторым предположениям, был физик и агент МИ-6 Уилфред Манн по прозвищу "атомный человек".