Полиция Эстонии задержала мужчину за отказ снять с авто георгиевскую ленту

Публичная демонстрация георгиевской ленты в стране запрещена

ВИЛЬНЮС, 6 сентября. /ТАСС/. Полиция Эстонии задержала в понедельник в городе Кохтла-Ярве мужчину за отказ снять георгиевскую ленту с автомобиля. Об этом сообщил информационный портал Delfi со ссылкой на эстонские правоохранительные органы.

Как отметили в эстонской полиции, патрульные обнаружили припаркованный автомобиль с георгиевской лентой на зеркале заднего вида. Водитель отказался его снять и попытался покинуть место происшествия. Полицейские задержали его, надели на мужчину наручники и возбудили дело об административном правонарушении.

Город Кохтла-Ярве находится в восточной части Эстонии. По данным переписи населения страны за 2021 год, более 70% его населения составляли этнические русские.

Публичная демонстрация георгиевской ленты в Эстонии запрещена. Нарушителям запрета могут грозить крупные штрафы.

В 2023 году власти Эстонии запретили проведение любых общественных мероприятий по случаю Дня Победы с использованием российской и советской символики в уездах Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, в которых проживает большая часть русского населения республики. В Таллине назвали флаги РФ и СССР "враждебной символикой" и мотивировали это решение тем, что она "может спровоцировать вражду".