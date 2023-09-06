Кадыров поручил оценить ущерб после урагана в Чечне

Ведется откачка воды с затопленных территорий и расчистка дорог

ГРОЗНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил специалистам оценить ущерб после урагана, ливней и града в регионе.

"Сильный ураган пронесся по Чеченской Республике. Местами зафиксированы ливень и град. Ветер сносил рекламные щиты, срывал кровлю, валил деревья и линии электропередачи, - написал Кадыров в Telegram-канале. - Поручил экстренным службам оценить ущерб и немедленно приступить к ликвидации последствий. Учитывая серьезность последствий урагана, на нас ложится ответственность за обеспечение безопасности населения".

Он добавил, что власти региона собирают информацию о пострадавших и возможных жертвах. Профильные службы приступили к работе в экстренном режиме. Принимаются меры для оперативного восстановления поврежденных зданий и инфраструктуры, ведется откачка воды с затопленных территорий и расчистка дорог. Жителям предоставляется адресная помощь.