Кравцов призвал избегать перегибов в привлечении школьников к общественно полезному труду

Вместе с тем министр просвещения отметил, что общественно полезный труд развивает человека

СТАВРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Привлечение школьников к общественно полезному труду должно вестись без перегибов. В целом эта работа поможет привить любовь к труду с детства, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Есть возможность, чтобы ребята могли участвовать в общественно полезном труде или в уборке своего класса. <...> Это прививает любовь к труду со школьной скамьи. <...> Конечно, не должно быть здесь каких-то перегибов, но общественно полезный труд развивает человека", - сказал он.

Во время рабочей поездки в Ставрополь Кравцов побывал в новой школе, которая стала второй крупнейшей в регионе. В одном из классов министр, губернатор края Владимир Владимиров и председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, а также директор лагеря "Артек" Константин Федоренко устроили уборку в классе - помыли пол и доску, полили цветы, подняли стулья на парты.

"Мы до сих пор проводим слеты ученических бригад. Мы сельскохозяйственный регион, для нас труд - это трудовое воспитание", - отметил Владимиров.

Ольга Казакова была одним из авторов закона об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. "У нас на Ставрополье дедушки, бабушки, родители - все в один голос поддерживали эту инициативу", - сказала она.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Документ вносит изменения в закон об образовании и дополняет представленный в нем перечень обязанностей обучающихся пунктом об их участии в общественно полезной трудовой деятельности. Привлекаться к ней школьники будут с учетом их возрастных и психофизических особенностей.