В Ефремове жильцы обрушившегося от взрыва газа дома получили ключи от квартир

Восстановительные работы продлились семь месяцев, в помещениях выполнили ремонт "под ключ"

ТАСС, 6 сентября. Жильцы первого подъезда жилого дома на улице Химиков в Ефремове Тульской области, где 7 февраля произошел взрыв бытового газа, получили ключи от квартир в восстановленном подъезде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Сегодня жильцы первого подъезда дома №2 по улице Химиков, в котором в феврале этого года произошел взрыв бытового газа, спустя семь месяцев получили ключи от квартир в восстановленном подъезде", - говорится в сообщении.

На видео, опубликованном в официальном сообществе горадминистрации во "ВКонтакте", говорится, что специалистам пришлось полностью восстанавливать подъезд, в квартирах был выполнен ремонт "под ключ".

Взрыв газа произошел 7 февраля в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд четырехподъездного дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование обстоятельств ЧП поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. В результате происшествия погибли восемь человек, семь человек были спасены, из них троих госпитализировали, в том числе ребенка.