Во Владивостоке вводят усиленные меры безопасности на время ВЭФ

Речь идет об ограничении передвижения некоторых видов транспорта, также вводится запрет на земляные работы и опрессовку теплотрасс, за исключением аварийных работ

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Ограничения на передвижение различных видов транспорта и на земляные работы вводятся в четверг во Владивостоке на время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края.

"На Золотом мосту с сегодняшнего дня вводится запрет на въезд крупногабаритных транспортных средств от пяти тонн. Он будет действовать с 7 по 9 сентября - с 07:00 (00:00 мск) до 23:00 (16:00 мск), а с 10 по 13 сентября - круглосуточно. Запрет будет действовать и на въезд крупнотоннажного транспорта, перевозящего опасные грузы, на острове Русский. При этом для транспорта, задействованного в подготовке мероприятий ВЭФ, предусмотрены специальные пропуска", - сообщили в пресс-службе.

Также с 7 по 15 сентября во Владивостоке вводится запрет на земляные работы и опрессовку теплотрасс, за исключением аварийных работ.

Кроме того, воздушное пространство и акватория Владивостока на время ВЭФ будут закрыты для большинства воздушных и морских судов. Временный режим ограничения полетов вводится с 8 сентября до 13 сентября. Исключение составят воздушные суда, выполняющие внутренние и международные рейсы, обеспечивающие безопасность и доставку участников форума, а также те, что выполняют неотложные задачи, согласованные с ФСО.

В этот же период вводятся ограничения на плавание в районе Амурского залива и в акваториях таких бухт, как Аякс, Парис, Новик, то есть всех бухт острова Русский. Запрет будет действовать на плавание всех типов судов, за исключением специальных кораблей и транспорта пассажирских линий. С 07:00 (00:00 мск) 10 сентября до конца дня 13 сентября на трассах проезда спецкортежей из аэропорта ограничивается движение транспортных средств, перевозящих взрывоопасные, радиоактивные вещества, вооружение и боеприпасы.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.