"Навигатор" получил заказы на 300 спутниковых антенн для гражданской авиации

Импортозамещенные изделия являются аналогами зарубежных, что позволяет использовать их без дополнительных доработок, отметили в компании

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Институт авиационного приборостроения "Навигатор" (АО "Навигатор") получил заказы на поставку 300 импортозамещенных спутниковых антенн для гражданской авиации в 2023-2024 годах, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Получены заказы на 300 антенн АС-005 в 2023-2024 годах. Антенна имеет четыре исполнения, применяется в бортовых навигационных спутниковых системах и предназначена для приема спутникового сигнала в L1-диапазоне (ГЛОНАСС/ GPS/Бэйдоу)", - сказали в пресс-службе.

По словам генерального директора АО "Навигатор" Сергея Бабурова, идут поставки антенн на вертолеты типа Ми-171, Ми-8, Ми-38. "Есть планы по оснащению антеннами АС-005 новых самолетов ЛМС-901 "Байкал" и ТВРС-44 "Ладога", - добавил он.

Линейку антенн АС-005 разработал АО "Навигатор" в рамках программы импортозамещения. Изделия можно устанавливать на гражданские самолеты и вертолеты.

Российские антенны по установочным и габаритным характеристикам являются аналогами антенн зарубежного производства, что позволяет без дополнительных доработок использовать их на воздушных судах вместо иностранной аппаратуры. При этом по своим электрическим параметрам АС-005 превосходят импортных конкурентов.

Весной 2023 года "Навигатор" получил Свидетельство о годности комплектующего изделия на линейку антенн АС-005. Получение документа означает соответствие изделия установленным требованиям и возможность его применения в составе гражданской авиационной техники.