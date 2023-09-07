В Курганской области окажут помощь инвалидам в семьях, пострадавших от пожаров

Выплату в размере 15 тыс. рублей получат почти 350 человек

ТАСС, 7 сентября. Правительство Курганской области выплатит по 15 тыс. рублей поддержки взрослым инвалидам в семьях, пострадавших во время чрезвычайной ситуации при сильных пожарах, действовавших в этом году в регионе. Выплаты получат почти 350 человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вадим Шумков.

"Сегодня приняли решение оказать единовременную финансовую помощь взрослым инвалидам из семей, пострадавших в ЧС. В основном это пенсионеры, чьи дачные объекты пострадали во время ЧС, и члены их семей. Всего 346 человек. Каждому будет выплачено по 15 тыс. рублей", - написал он.

Ранее власти объявили, что выплатят по 300 тыс. рублей на семью погорельцев, в которой есть ребенок с ограничениями здоровья. "Таких у нас 29 семей. Выплаты завершаются", - отметил глава региона.

Из-за природных пожаров с 27 апреля режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Кургана и Кетовского округа, с 7 мая режим ЧС ввели во всем регионе. Режим был снят 16 мая. При масштабных пожарах погибли 22 человека, огнем были повреждены 1 820 жилых и нежилых строений, из них 696 были брошенными либо бесхозными.