Толстой предложил рассмотреть вопрос о выходе России из ЮНЕСКО

Заместитель председателя Госдумы заявил, что в Саудовской Аравии начнется сессия организации, где "радетели за наследие мира пожурят Россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой предложил рассмотреть вопрос о выходе РФ из ЮНЕСКО из-за критики со стороны организации законопроекта, который позволяет вести ограниченную вырубку лесов около Байкала. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Так и будем прислушиваться к их мнению? Нам вообще нужно членство в подобного рода политизированной организации? Вот вопрос", - написал Толстой.

Как отметил парламентарий, в понедельник в Саудовской Аравии начнется сессия ЮНЕСКО, где "радетели за наследие мира пожурят Россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки".

"В таких международных организациях нам надо отстаивать свои экономические и геополитические интересы, а не поддерживать своим участием мнение западного истеблишмента о том, что России делать можно, а чего нельзя", - продолжил Толстой, подчеркнув, что международным организациям "не хотелось бы, чтобы Россия развивала свои феноменальные туристические возможности".

"Мне кажется, что это просто использование международных площадок для давления на страну, в политических целях: ведь 30 лет все получалось, почему бы и не поднажать?" - отметил он.

Байкал входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это популярное туристическое направление в России.

О законопроекте

Госдума в июле на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий до 2030 года провести вырубку деревьев на Байкале для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные сооружения и дороги, расположенные на берегу озера. По мнению авторов поправок, это нужно в том числе для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения и правильной с экологической точки зрения работы туристических объектов.