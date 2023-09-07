В центре Москвы с 15 по 17 сентября проведут "Чистопрудный Fest"

Для горожан пройдут экскурсии, лекции, квизы, вечер чтения сказок, творческие и кулинарные мастер-классы, показ модной одежды и выставки

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Выставки, экскурсии, лекции и другие мероприятия ждут гостей пятого фестиваля "Чистопрудный Fest", который пройдет в центре Москвы с 15 по 17 сентября. В этом году его главной темой станут сказки, сообщается на сайте мэра столицы.

"В Москве с 15 по 17 сентября пройдет пятый фестиваль "Чистопрудный Fest". В этом году его темой станут сказки. Яркую и запоминающуюся программу фестиваля подготовили учреждения культуры Центрального административного округа. <...> Первый фестиваль "Чистопрудный Fest" прошел в Москве в 2019 году. В этом году партнерами проекта стали больше 40 организацией, среди которых благотворительные фонды, кафе, образовательные учреждения, творческие коллективы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение трех дней в домах культуры, культурных центрах и библиотеках центра Москвы для горожан всех возрастов пройдут такие мероприятия, как экскурсии, лекции, квизы, вечер чтения сказок, творческие и кулинарные мастер-классы, показ модной одежды и выставки.

"Взрослые смогут познакомиться с историей московских улиц, переулков, старинных усадеб и совершить множество открытий. Дети окунутся в волшебный мир сказок народов России. Они также побывают на осеннем празднике урожая, смастерят пряничные домики и другие поделки", - отмечается в публикации.

Среди площадок фестиваля - культурный центр "Новослободский", дом культуры "Гайдаровец", библиотека №9 имени Гоголя, Московский театр кукол, библиотека №4 имени Фурцевой, библиотека №19 имени Достоевского, дом культуры "Стимул", сад имени Баумана и другие.