В Курске отменили массовое празднование Дня города

Мэр Игорь Куцак уточнил, что такие меры приняты в целях безопасности

ТАСС, 7 сентября. Праздничные массовые мероприятия отменили в Курске в День города, чтобы обеспечить меры безопасности, при этом для горожан пройдут локальные культурные и спортивные мероприятия. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Куцак.

"Друзья, в этом году День города мы отпразднуем 24 сентября. 25 сентября состоится традиционный Крестный ход с иконой Божией Матери "Знамение" Курской Коренной. Поскольку мы живем в приграничном регионе, то от широкого празднования решено отказаться", - написал он.

Мэр отметил, что для горожан будут организованы различные культурные и спортивные мероприятия, в том числе выставки и концерты творческих коллективов Курска, пленэр художников, фольклорный фестиваль "Самоцветы". В 2023 году Курск отмечает 991-летие со дня основания.