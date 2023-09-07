В Северной Осетии утвердили выплаты за трудоустройство людей с инвалидностью

Сумма субсидии составит 72 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии начнут выплаты за каждого трудоустроенного человека с инвалидностью по 72 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания кабмина.

"Утверждены также правила предоставления субсидий юридическим лицам, за исключением государственных и муниципальных учреждений, и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по оборудованию рабочих мест для этой категории граждан. Основная цель - стимулирование работодателей к приему на работу граждан с ограниченными возможностями. Сумма субсидии - 72 тыс. рублей каждому", - говорится в сообщении.

В этом году в республике планируется оснастить около 30 рабочих мест на общую сумму более 2 млн рублей.

"В республике ведется работа по созданию условий для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Она очень важная и необходимая. Прошу профильный комитет максимально активно взаимодействовать по этому вопросу с предприятиями и предпринимателями", - отметил премьер региона Борис Джанаев.