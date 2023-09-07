В Ярославле прошли траурные мероприятия в память о погибшей хоккейной команде "Локомотив"

Цветы к могилам возложили губернатор, президент "Локомотива" Юрий Яковлев, родные и близкие хоккеистов, болельщики

ТАСС, 7 сентября. Траурные мероприятия в память о хоккейной команде "Локомотив", погибшей в 2011 году в авиакатастрофе, прошли в Ярославле. В Успенском соборе состоялась литургия по хоккеистам, на месте падения самолета Як-42, а также на Леонтьевском кладбище, где похоронены многие члены команды, возложили цветы и провели панихиду, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"7 сентября - печальная дата для всего мирового хоккея. Но для жителей нашего региона это день особой скорби. 12 лет назад весь мир потрясло известие о гибели ярославской хоккейной команды "Локомотив". Но сколько бы лет ни прошло, ребята навсегда в наших сердцах", - написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

По данным пресс-службы, утром в четверг в Успенском соборе Ярославля состоялась литургия по погибшим в авиакатастрофе хоккеистам. Затем на Леонтьевском кладбище, где похоронены многие члены команды, прошла панихида. Сообщается, что цветы к могилам возложили губернатор, президент "Локомотива" Юрий Яковлев, родные и близкие хоккеистов, болельщики. Возложение цветов и панихида также состоялись в поселке Туношна - на территории мемориального комплекса, который был открыт через год на месте падения самолета Як-42.

7 сентября 2011 года хоккейная команда ярославского "Локомотива" чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги против местного "Динамо". Лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонка. На борту находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.