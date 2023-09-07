В Москве ожидается ухудшение погоды 8 сентября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в городе будет ощущаться как плюс 10 градусов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Похолодание, дожди и усиление ветра прогнозируются в Москве 8 сентября. Температура днем будет ощущаться как плюс 10 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу будет самый некомфортный день недели. Ничего особенного, но температура будет ниже нормы на 2 градуса, погода облачная, небольшой дождь, усиление ветра до 12 м/с. Днем ожидается плюс 14-16 градусов, это все-таки прохладно", - рассказал он.

Вильфанд отметил, что ощущаться эта температура будет еще ниже - как плюс 10 градусов - из-за ветра и влажности. "У москвичей точно будет возникать желание поежиться и приподнять воротники курток. Но уже в субботу погода улучшится", - отметил метеоролог.