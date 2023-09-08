В Москве планируют до конца года завершить капремонт дома князя Сидамон-Эристова

Здание расположено на улице Садовой-Кудринской

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Возведенный в 1912 году дом в архитектурном стиле неоклассицизм по заказу грузинского князя А. Д. Сидамон-Эристова восстановят в Москве в 2023 году в рамках городской программы капитального ремонта. Специалисты проводят комплекс работ по обновлению его фасада, сообщили в пресс-службе фонда капремонта (ФКР) Москвы.

Жилой дом расположен по адресу: улица Садовая-Кудринская, дом 32, строение 2.

"Пристальное внимание уделено сохранению исторического портрета здания, которому исполнилось уже более 100 лет. Для того, чтобы с ювелирной точностью восстановить первозданную красоту объекта, до начала капитального ремонта был разработан индивидуальный проект проведения работ, а после подобраны максимально подходящие современные отечественные материалы и технологии", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что мастера провели комплекс мероприятий по сохранению портрета этого знаменитого дома. Работы по капитальному ремонту фасада начались с его бережной расчистки и промывки. Далее специалисты занялись ремонтом штукатурного слоя, восстановлением поврежденных участков кирпичной кладки и выветренных швов.

"Кропотливая работа проводилась по сохранению сложного архитектурного декора. Привели в порядок руст, восстановили полуколонны, пилястры и множественные барельефы, которыми украшено здание. Затем антисептическим раствором обработали места скопления влаги. Уже на подготовленную фасадную поверхность нанесли свежее окрасочное покрытие. Историческое колористическое решение сохранили", - отметили в фонде.

Также специалисты выполнили комплекс работ по обновлению цоколя, замене водосточных труб и входных групп, отремонтировали балконы и приямки. Осталось привести в порядок водосточные трубы. Работы над сохранением портрета дома полностью завершатся в течение 10 дней.

Об особенности района

"Семиэтажный жилой дом №32, строение 2, на Садовой-Кудринской был построен в 1912 году по проекту архитектора В. А. Величкина. Портрет здания очень запоминающийся. Историки и экскурсоводы называют его изюминкой Пресненского района. Первый этаж дома выделен рустом, в уровне второго, четвертого и шестого этажа расположены межэтажные карнизы. Главный фасад симметричен", - описали в пресс-службе.

Центральную ось фасада дома поддерживает выступающий ризалит с входной группой в нижней части здания и портиком с ионическими капителями в уровне второго и третьего этажей. Простенки между окнами украшают барельефы. Входная группа декорирована арочным завершением с архивольтом, полукруглым окном над ней и кариатидами по обе стороны от входа. По периметру здания располагается профилированный карниз с дентикулами.

"Дом был построен по заказу грузинского князя А. Д. Сидамон-Эристова на участке земли, которая принадлежала семье его жены В. П. Шабельской", - заключили в фонде.

Московская программа капитального ремонта включает более 28,5 тыс. домов общей площадью более 275 млн. кв. м, в которых запланирован ремонт более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тыс. лифтов.

Всего в план на 2021-2023 годы вошли 4 437 домов столицы общей площадью 34,2 млн кв. м. В 2023 году ремонт запланирован в 2,3 тыс. домов.