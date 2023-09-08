Путин заявил, что Россия нерушима традициями, верна заветам и памяти предков

Как напомнил президент, во время Великой Отечественной войны курган в ДНР Саур-Могила несколько раз переходил из рук в руки, но в итоге покорился советским солдатам

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия надежно хранит духовные традиции, заветы и память предков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с 80-летием освобождения Донбасса от фашистских захватчиков.

Он напомнил о том, как во время Великой Отечественной войны Саур-Могила - курган в Донецкой Народной Республике, который был стратегической высотой, - несколько раз переходил из рук в руки, но в итоге покорился советским солдатам, которые насмерть стояли за правду и справедливость. Путин уверен, что девять лет назад именно пример Красной армии вдохновлял ополченцев Донбасса "в новой схватке с нацизмом", и сейчас подвиги как этих, так и советских героев вместе увековечены в мемориале на Саур-Могиле.

"И в этом вся наша Россия, цельная своей историей, нерушимая своими духовными традициями, верная заветам и памяти предков", - подчеркнул президент.