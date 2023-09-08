Путин поздравил россиян с годовщиной освобождения Донбасса в Великой Отечественной войне

По словам президента, это "важная, знаковая дата в истории страны"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Донецкой Народной Республики и всех россиян с 80-летием освобождения Донбасса от фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

Как отметил глава государства, это "важная, знаковая дата в истории страны". "Сердечно поздравляю жителей Донецкой Народной Республики, всех граждан России с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков", - сказал он в видеообращении по случаю годовщины.

Путин пояснил, что ресурсы региона "имели для врага колоссальное значение, завладеть ими было одной из целей нападения Германии на Советский Союз". Он обратил внимание, что нацисты "делали все, чтобы сохранить за собой донецкие степи, заставить людей работать на военную машину Третьего рейха".

"Но на захваченных территориях их встретило яростное народное сопротивление, его накал не ослабевал без малого 700 дней", - указал президент РФ. "За то время пока жестокий, циничный зверь хозяйничал в Донбассе, пыткам и казням подверглись сотни тысяч партизан, подпольщиков, мирных граждан, детей, а на ключевых рубежах выросли мощные вражеские укрепления", - напомнил он.

Берега Северского Донца испещрили доты и дзоты, многие километры минных полей, продолжил Путин. "Сломить такую линию, казалось, было немыслимо сложно, но бойцы Красной армии выполнили эту задачу, совершили подвиги за гранью возможностей человека, прошли героический и жертвенный путь, упрочив триумф советских войск на Курской дуге", - описал он события тех лет.