Мурашко: донорский потенциал для заготовки плазмы и производства лекарств в РФ достаточен

Как заявил министр здравоохранения, в 2022 году отмечалось почти 1,4 млн доноров крови и ее компонентов, из них доноров плазмы - более 117 тыс. человек

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минздрав России оценивает донорский потенциал для заготовки плазмы и последующего производства препаратов как достаточный. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Донорский потенциал для заготовки плазмы с целью обеспечения производства лекарственных препаратов в Российской Федерации достаточный. В 2022 году отмечалось почти 1,4 млн доноров крови и ее компонентов, из них доноров плазмы - более 117 тыс. человек. Осуществлено около 400 тыс. донаций плазмы, всего заготовлено плазмы почти 900 тыс. литров", - говорится в приветствии министра в адрес участников всероссийской научно-практической конференции "Трансфузиология в диалоге со временем".

Потребности медучреждений России в донорской крови и ее компонентах обеспечены в полном объеме, добавил он. Однако развитие отечественного производства препаратов из плазмы крови для удовлетворения здравоохранения еще предстоит реализовать, считает Мурашко. Сейчас в России законодательно урегулирован вопрос передачи плазмы фармкомпаниям для реализации современных проектов производства лекарственных препаратов, в том числе включенных в перечень ЖНВЛП, добавил он.