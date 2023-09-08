Грозит ли России вспышка легионеллеза?

Возбудители легионеллеза — бактерии из рода Legionella — живут и размножаются в теплой пресной воде при температуре 20–50 °C, оптимально — 35 °C. И потому они отлично себя чувствуют в том числе, например, в:

системах охлаждения воды промышленных предприятий (градирни и испарительные конденсаторы);

центральных системах кондиционирования воздуха в зданиях;

системах горячего и холодного водоснабжения;

увлажнителях;

общественных бассейнах, аквапарках, джакузи и т.п.

Если плохо обслуживать такие сооружения и некачественно очищать в них воду, то в скапливающейся влаге и селится легионелла. А заражение происходит главным образом, когда человек вдыхает содержащий бактерию водный аэрозоль, который эти искусственные системы создают. При этом если больной легионеллезом покашлял, чихнул или кого-нибудь потрогал, то он никого не заразит — болезнь не передается от человека к человеку.

Протекает легионеллез либо с пневмонией, либо без (лихорадка Понтиак). Инкубационный период первой формы, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может занимать до 16 дней. Проявляется она в виде жара, потери аппетита, головной боли, недомогания и летаргии. Могут также наблюдаться боли в мышцах, диарея и спутанность сознания. В этом случае больным требуется лечение антибиотиками. Но его успех зависит от многих факторов — например, возраст пациента, есть ли у него другие заболевания, правильно ли подобрали препараты, вовремя ли начали терапию и т.п. Поэтому легионеллезная пневмония может быть смертельной.

Форма легионеллеза без пневмонии развивается гораздо быстрее — от нескольких часов до двух суток. При этом по симптоматике она напоминает обычную респираторную инфекцию — с жаром, насморком, болью в горле и кашлем, может длиться от двух до пяти дней, чаще всего проходит без осложнений и не приводит к летальному исходу.

Выше риск заболеть у людей старше 50 лет — на них, по данным ВОЗ, приходится 75–80% случаев, и у мужчин — 60–70%. Другие факторы риска: ослаблена иммунная система, курение, алкоголизм, а также хронические заболевания — особенно органов дыхания.

Предполагается, что легионеллез распространен по всему миру. Но, как отмечают в ВОЗ, точной статистики нет, так как во многих странах нет ни возможности правильно диагностировать заболевание, ни развитых систем эпидемиологического надзора. В Европе, Австралии и США, например, ежегодно официально выявляют примерно 10–15 случаев на миллион человек (или 1–1,5 — на 100 тыс. человек). В России, по некоторым данным на 2017 год, заболеваемость составляла 0,01 случая на 100 тыс. человек.

"Риски завоза и заболевания легионеллезом на территории РФ исключены, — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора. — Специалисты контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС (автоматизированная информационная система) "Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В то же время специалистами Центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора ведется тщательный мониторинг систем горячего водоснабжения. Исследуется вода из бассейнов и источников питьевого водоснабжения на наличие Legionella pneumophila".