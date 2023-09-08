ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 77%

По данным опроса, деятельность правительства одобряют 49,4% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 51% россиян

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 28 августа по 3 сентября, составляет 77,1%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 77,1% респондентов (минус 0,5 п. п. за неделю), а уровень одобрения деятельности президента составляет 73,6% (без изменений)", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства одобряют 49,4% опрошенных (плюс 1,4 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51% респондентов (плюс 0,3 п. п.). О доверии Мишустину заявили 60,5% опрошенных (плюс 0,3 п. п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,6% (плюс 2,3 п. п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29% (минус 2,6 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 15,7% (минус 0,7 п. п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 6,6% (минус 1 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 37,6% (минус 0,1 п. п.), КПРФ - 11,1% (плюс 0,7 п. п.), ЛДПР - 9,6% (плюс 0,4 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 5,1% (плюс 0,2 п.п.), "Новых людей" - 4,4% (минус 0,1 п. п.).