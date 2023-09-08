Северная Осетия отремонтирует в подшефном районе Запорожья три школы, детсад и объекты ЖКХ

Также республика приобретет более чем на 710 тыс. рублей технические средства реабилитации для людей с инвалидностью

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии отремонтируют в подшефном Черниговском районе Запорожской области три школы, детский сад, реконструируют канализационную систему и артезианские скважины. Об этом ТАСС сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Решением президента РФ Владимира Путина российские регионы взяли шефство над новыми территориями страны. Северная Осетия взяла шефство над Черниговским районом Запорожской области.

"Разработан план восстановительных работ на 2023-2025 годы. Согласно документу, будут отремонтированы три школы и один детский сад. Также реконструируют канализационную систему в поселке Черниговка, расчистят и заменят оборудование артезианских скважин", - сказал Меняйло.

Также республика приобретет более чем на 710 тыс. рублей технические средства реабилитации для людей с инвалидностью, а также велосипеды и запасные части к ним для социальных работников Территориального центра социального обслуживания Черниговской объединенной территориальной общины военно-гражданской администрации Бердянского района Запорожской области.

Кроме того, в рамках оказания шефской помощи для Черниговского района Запорожской области министерство образования и науки республики закупило 6 тыс. 629 экземпляров учебников для 1-11-х классов, включая 125 экземпляров новых учебников по всеобщей истории и 125 экземпляров новых учебников по истории России для 10-11-х классов.

Северная Осетия разработала и план действий по подготовке района к осенне-зимнему периоду, а также оказала помощь в организации летнего отдыха детей и пожилых людей.