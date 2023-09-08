АСИ запустило опрос о туристической привлекательности России для жителей СНГ

Опрашивать будут две целевые группы: жителей Содружества и представителей туристической отрасли стран СНГ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило опрос о туристической привлекательности России для жителей стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщила пресс-служба АСИ.

"Ответы на вопросы помогут лучше понять интересы и ожидания граждан СНГ по поводу туризма в России, а также выявить факторы, влияющие на их решение отправиться в отпуск в российские регионы. Исследование проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ), Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, Центром компетенций в сфере туризма и гостеприимства Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что опрашивать будут две целевые группы: жителей СНГ и представителей туристической отрасли стран СНГ. "Результаты опроса станут основой для переформатирования и доработки туристического продукта для путешественников, создания таких туристических предложений, которые сделают отдых в России привлекательным, а впечатления от путешествия - незабываемыми", - цитирует пресс-служба директора проектов дивизиона "Городская экономика" АСИ Ольгу Шандуренко.

По данным пресс-службы, в Санкт-Петербурге создан центр для расширения взаимодействия с иностранными партнерами, а также развития нормативно-правовой базы подготовки специалистов в сфере туризма и гостеприимства. В своей деятельности центр будет в том числе учитывать полученные результаты.

"Развитие общего туристического пространства государств - участников СНГ невозможно без подготовки специалистов, которые говорят на одном языке качества и способны создавать и реализовывать туристические продукты и услуги, учитывая потребности целевых групп туристов", - цитирует пресс-служба руководителя центра компетенций Елену Васильеву.

Ранее президент России заявлял, что позитивные макроэкономические результаты РФ необходимо сохранить и на их основе реализовывать планы по развитию туризма.