8 сентября, 09:55

Собянин: в Москве завершился первый этап реконструкции поликлиник

Обновили около 200 зданий, сообщил мэр столицы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первый этап реконструкции поликлиник завершился в Москве, на втором этапе обновят еще 150 зданий. Об этом журналистам сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня в Москве большое событие - мы завершили первый этап реконструкции городских поликлиник: половина всех зданий - около 200. Мы выбрали самые плохие, физически и морально устаревшие и сделали из них современные медицинские здания, оснащенные первоклассным оборудованием. Они совершенно другие по стилю и комфортнее для посетителей. Это большое событие, но мы не останавливаемся на этом. Реконструируем еще 150 поликлиник во втором этапе", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что в Лосиноостровском районе обновлен целый комплекс зданий. Две поликлиники реконструированы, сделана пристройка ко взрослой поликлинике. "Поздравляю всех врачей и жителей", - подчеркнул Собянин.

Как пояснили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, на втором этапе реконструкции обновят 140 поликлиник и еще 10 построят заново. Завершить второй этап планируется в 2025 году. В результате реализации этой программы и с учетом строительства новых поликлиник будет обновлено 100% амбулаторного фонда Москвы. 

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