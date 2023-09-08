В Минске дополнительно собрали сведения о более 2,5 тыс. пострадавших от нацистов деревень

По предварительным данным, не менее 270 из них повторили судьбу Хатыни, следует из сообщения Генпрокуратуры страны

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 11,7 тыс. населенных пунктов Белоруссии были полностью или частично уничтожены нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, из которых около 2,5 тыс. деревень были установлены недавно в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.

"В ходе расследования уголовного дела прокуроры дополнительно собрали сведения о свыше 2,5 тыс. ранее неизвестных пострадавших населенных пунктов [уничтоженных полностью либо частично], среди которых, по предварительным данным, не менее 270 "сестер" Хатыни", - говорится в сообщении.

В ведомстве констатировали, что "во время оккупации полностью или частично было уничтожено свыше 11,7 тыс. белорусских сел и деревень". Там напомнили, что на момент возбуждения уголовного дела о геноциде, согласно официальной информации, во время оккупации полностью или частично, в том числе вместе с жителями, было сожжено 9,2 тыс. белорусских сел и деревень, из них 186 - повторили судьбу Хатыни.

В Генпрокуратуре добавили, что информацию о местоположении пострадавших деревень можно получить на публичной кадастровой карте, опубликованной Национальным кадастровым агентством. В настоящее время на карту нанесли расположение около 10 тыс. деревень, ее наполнение продолжается, отметили в ведомстве.

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в апреле 2021 года. К настоящему времени сотрудники прокуратуры допросили около 17 тыс. свидетелей преступлений и направили за рубеж запросы о выдаче остающихся в живых нацистских преступников.