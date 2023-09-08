Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге

За четыре недели количество заболевших увеличилось на 44%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в Петербурге. За четыре недели количество заболевших увеличилось на 44%, сообщила журналистам начальник отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

"Мы отмечаем, в связи с начинающимся осенним сезоном, формированием коллективов и началом образовательного процесса, начинающийся рост по ОРВИ и гриппу. Если смотреть за последние четыре недели, то отмечается рост порядка 44%, это касается абсолютно всех возрастных категорий, но дети превалируют. <...> Также мы наблюдаем суммарное увеличение по госпитализированным. Что касается 35-й недели, если сравнивать ее с 34-й неделей, то <...> с 34-й недели отмечаем рост на 20%", - сказала она.

Как напомнила начальник по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева, в конце августа началась прививочная кампания против гриппа, для создания коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения - порядка 3 млн петербуржцев. В городе работает 32 передвижных пункта вакцинации в 12 районах, на сегодняшний день привито около 204 тыс. человек.