Абрамченко предложила создать в Саратовской области учет нарушителей сброса стоков

Как сообщил заместитель главы администрации Саратова Максим Сиденко, износ оборудования в городских очистных сооружениях составил 70%

САРАТОВ, 8 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко предложила создать в Саратовской области информационную систему учета нарушителей, сбрасывающих стоки в городскую канализацию. Делегация во главе с Абрамченко осмотрела станцию аэрации ООО "КВС" на улице Томской в Саратове, передает корреспондент ТАСС.

" [Губернатор Саратовской области] Роман Викторович [Бусаргин], давайте мы сделаем некую систему. У [главы Росприроднадзора] Светланы Геннадьевны [Радионовой] хороший опыт построения информационных систем, где она учитывает нарушителей и загрязрителей. Может, мы сделаем такой прототип для области, чтобы вы, наконец, навели порядок с учетом - кто у нас существует из загрязнителей, кто сбрасывает неочищенные или как-то очищенные стоки", - сказала вице-премьер.

Как сообщил заместитель главы администрации Саратова Максим Сиденко, городские очистные сооружения ввели в эксплуатацию в 1981 году. Сейчас туда попадает 83% стоков города. "Достаточно серьезный износ оборудования - 70%, эксплуатируется на протяжении 40 лет. Объект может протянуть где-то в районе пяти лет. Есть экстренные меры, которые необходимо в ближайшие пять лет принять, - это ремонт шести аэротенков [резервуар для биохимической очистки сточной воды] с заменой на модульные воздуходувки", - сказал он.