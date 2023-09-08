Путин разрешил главе МВД использовать авиапарк специального летного отряда "Россия"

Изменения вносятся в указ от 3 января 2009 года №11, который касается мер по совершенствованию обеспечения авиационных перевозок в том числе президента, председателя правительства, спикера Совфеда, руководителей некоторых других ведомств

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом разрешил главе МВД (с 2012 года эту должность занимает Владимир Колокольцев) использовать авиапарк специального летного отряда "Россия". Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в указ от 3 января 2009 года №11, который касается мер по совершенствованию обеспечения авиационных перевозок в том числе президента, председателя правительства, спикера Совфеда, руководителей некоторых других ведомств.

"Изменения: наименование после слов "руководителя Администрации президента РФ" дополнить словами "министра внутренних дел РФ", - говорится в документе. Соответствующие изменения также внесены в некоторые другие пункты указа.

СЛО "Россия" находится в ведении Управления делами президента РФ и обеспечивает авиаперевозки первых лиц государства. В парк воздушных судов входят преимущественно отечественные летательные аппараты: дальнемагистральные авиалайнеры Ил-96-300 модификации ПУ, среднемагистральные самолеты Ту-204 и Ту-214, вертолеты Ми-8.