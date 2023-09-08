В Израиле почтили память блокадников Ленинграда и всех погибших в Великой Отечественной

Церемония возложения венков и цветов состоялась у монумента "Свеча памяти" в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сентября. /ТАСС/. Российские дипломаты, представители израильских общественных и ветеранских организаций почтили память блокадников Ленинграда и всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Основная церемония состоялась у монумента "Свеча памяти" в центре Иерусалима, сообщила пресс-служба посольства РФ в Израиле.

"Израильское объединение блокадников совместно с Ассоциацией переживших Холокост организовали церемонию возложения венков и цветов к монументу героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в городе Иерусалиме. Присутствовавшие почтили минутой молчания память всех погибших от рук нацистов в Великой Отечественной войне", - сообщили в посольстве.

Вслед за церемонией у "Свечи памяти" в Сергиевском подворье в Иерусалиме состоялся концерт, на котором прозвучала музыка военных лет. Мероприятия приурочены к 82-й годовщине начала блокады Ленинграда, отметили в посольстве.

Монумент "Свеча памяти" открыли 23 января 2020 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Памятник установлен в парке Сакер, недалеко от зданий МИД Израиля, Верховного суда и Кнессета - израильского парламента. На восьмиметровой стеле размещены два символа: петербургский - Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий - и израильский - звезда Давида с менорой в центре, опутанная колючей проволокой, символизирующей концентрационные лагеря.

Осада Ленинграда немецкими войсками в годы Великой Отечественной войны длилась на протяжении 872 дней. Немецкие войска окружили город 8 сентября 1941 года и полностью перерезали все сухопутные коммуникации города с остальной территорией страны вплоть до 1943 года, когда 18 января блокада была прорвана. Полностью осаду с Ленинграда удалось снять только 27 января 1944 года.

За время блокады в городе погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн человек. Большинство из них умерли от голода и холода.