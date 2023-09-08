Путин поддержал предложение создать центр повышения квалификации учителей в Сарове

Старший научный сотрудник Института ядерной радиационной физики Российского федерального ядерного центра - ВНИИ экспериментальной физики Росатома Анна Калинина обратила внимание на проблему дефицита учителей

САРОВ /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение создать на базе Национального центра физики и математики (НФЦМ) в Сарове курсы повышения квалификации школьных учителей математики и физики.

На встрече с президентом старший научный сотрудник Института ядерной радиационной физики Российского федерального ядерного центра - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Росатома Анна Калинина предложила создать непрерывно действующие курсы повышения на базе НФЦМ. По ее словам, во время их прохождения педагоги могли бы знакомиться с новыми открытиями и достижениями, а в дальнейшем транслировать полученные знания на уроках.

"В "Сириусе" это сделано - почему бы и у вас не сделать, что от меня нужно? <…> Пожалуйста, я здесь не вижу никаких непреодолимых препятствий", - ответил Путин на предложение Калининой.

Также старший научный сотрудник обратила внимание на проблему дефицита учителей. "Мы знаем, что государство работает над этим вопросом, есть программа "Земский учитель", но она направлена на помощь и привлечение учителей в городах, где численность - менее 50 тыс. человек. В ЗАТО у нас численность больше, но и учителей у нас очень сильно не хватает. <…> Поэтому просим вас расширить программу "Земский учитель" и на ЗАТО - это бы очень помогло нашим школам и нашим будущим поколениям, чтобы здесь начинали учить ученых с самого начала", - обратилась Калинина к президенту.

"Я думаю, для Сарова вполне можно сделать исключение, имею в виду его особую значимость", - ответил глава государства.