Глава НЦФМ: работа на мегасайенс-установках в Сарове поможет удержать молодежь в науке

Александр Сергеев отметил, что три мегаустановки, которые будут строить, являются уникальными по мировым меркам

САРОВ /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Постройка трех новых установок класса "мегасайенс" поможет России навести мосты между старым и новым поколением ученых, а также оставить и закрепить молодежь в российской фундаментальной науке. Об этом заявил научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове Александр Сергеев на встрече президента РФ Владимира Путина с молодыми учеными в Сарове.

"Три мегаустановки, которые мы будем строить, являются действительно уникальными по мировым меркам. Молодежь видит это, понимает интересность этого дела, что заставляет их выстраивать отношения со старшими коллегами. Фактически мы через эти проекты "заякорим" ребят, а они через них самореализуются", - сказал Сергеев.

Открытие в России новой научно-исследовательской инфраструктуры - одна из ключевых инициатив Десятилетия науки и технологий. Флагманским проектом этой инициативы является создание Национального центра физики и математики, который строится в городе Сарове Нижегородской области.

На территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс". Научную кооперацию НЦФМ сегодня составляют 55 научных организаций, вузов и высокотехнологичных компаний со всей России.