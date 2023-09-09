В Калининграде военно-исторический фестиваль посвятили Восточно-прусской операции

На мероприятии с лекциями выступят военные историки, реконструкторы расскажут о вооружении и оснащении бойцов Красной армии

КАЛИНИНГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Военно-исторический фестиваль "Кенигсберг - наш!", посвященный Восточно-прусской наступательной операции Красной армии и штурму Кенигсберга (ныне Калининград) 1945 года, открылся в Калининграде. Калининградское отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) организовало серию лекций об истории разгрома немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии, рассказал ТАСС исполнительный директор калининградского отделения РВИО Константин Петунин.

"Военно-исторический фестиваль посвящен истории Восточно-прусской операции и штурму Кенигсберга. С лекциями выступают популярные военные историки, военные реконструкторы рассказывают о вооружении, обмундировании и оснащении бойцов Красной армии, участвовавших в боях", - рассказал он.

Фестиваль проходит на площадке Калининградского областного историко-художественного музея 9 сентября.

В ходе Восточно-Прусской стратегической наступательной операции, начавшейся 13 января войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота прорвали мощную оборону немецкой группы армий "Центр". Затем они вышли к Балтийскому морю, заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.

Штурм Кенигсберга был начат советскими войсками 6 апреля 1945 года и завершился капитуляцией его гарнизона спустя три дня. Штурмом руководил маршал Советского Союза Александр Василевский, чье имя носит одна из площадей Калининграда. Советские войска взяли более 90 тыс. немецких солдат, было захвачено более двух тысяч орудий, 1652 миномета и 128 самолетов. Историки рассказывают гостям фестиваля о том, как велись бои в городских условиях Кенигсберга, как и какая техника применялась советскими войсками. Ценой каких потерь был взят город, окруженный кольцом фортов. Согласно справке о потерях войск 3-го Белорусского фронта с 1 по 10 апреля 1945 года от 23 апреля 1945 года, погибли больше 3,5 тыс. солдат и офицеров.

По итогам Второй мировой войны, по решению Потсдамской конференции 1945 года часть Восточной Пруссии современная Калининградская область вместе с Кенигсбергом была передана Советскому Союзу. На ее территории был организован Кенигсбергский особый военный округ, который также занимался и гражданскими делами. 7 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую, город Кенигсберг - в Калининград.