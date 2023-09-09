В Хабаровске прошел первый турнир по переговорам между российскими и китайскими студентами

В нем приняли участие шесть команд

ТАСС, 9 сентября. Первый турнир по международным переговорам между студентами российских и китайский вузов прошел в Хабаровске в рамках V Дальневосточного форума предпринимателей. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"Первый студенческий турнир по международным переговорам прошел в Хабаровске в рамках V Дальневосточного форума предпринимателей. Участие в нем приняли студенческие команды трех российских и трех китайских вузов", - говорится в распространенном сообщении.

Турнир собрал шесть команд: по три команды из России и Китая. Каждая из них провела по три раунда переговоров со своими оппонентами по круговой системе. Работу команд оценивало жюри, сформированное из представителей российских и китайских компаний - действующих экспортеров, представителей группы Российского экспортного центра (РЭЦ) и профильных органов власти Хабаровского края.

"Очень знаково, что в первом по-настоящему международном турнире Школы экспорта РЭЦ участвуют наши друзья из КНР. Торговля России с Китаем действительно выходит на новые рубежи. Китай уже второе десятилетие является главным внешнеторговым партнером России. Перед нами стоят задачи по увеличению торгового оборота, и мы над этим работаем. В том числе и сегодня. Наш турнир, уверена, можно назвать еще одним мостиком межкультурных коммуникаций, который позволит лучше друг друга понять, научиться говорить на одном языке", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной.

В свою очередь, в приветственном слове заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко призвал рассмотреть формат первого турнира как инструмент популяризации внешнеэкономической деятельности между Россией и КНР. Он отметил, что между двумя странами за семь месяцев торговый оборот вырос на 36,5%, до более чем $134 млрд.

В Хабаровске проходит V Дальневосточный форум предпринимателей. Он объединил два формата - предпринимательский и экспортный. На площадках форума обсуждаются вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса, сотрудничества с предприятиями Белоруссии, приграничного Китая, развития строительного кластера, снижения административного давления на предпринимателей и другие.