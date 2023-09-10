В Комарово откроют памятник композитору Слонимскому

Как сообщил Международный центр современной классической музыки имени Сергея Слонимского, его автором стал заслуженный художник России Никита Фомин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Памятник народному артисту России Сергею Слонимскому (1932-2020) будет открыт на могиле композитора на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Международный центр современной классической музыки имени Сергея Слонимского.

"Образной доминантой памятника стали фортепианные клавиши и театральный занавес, как напоминание о том, что Сергей Михайлович был великолепным пианистом и многие годы был связан с музыкальной и драматической сценой. Такой замысел воплотил в светлом граните академик Российской академии художеств, заслуженный художник России Никита Фомин", - рассказали в Центре.

Профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Слонимский был композитором, музыковедом, просветителем, собирателем фольклора, педагогом. Он воспитал целую плеяду талантливых композиторов. Его перу принадлежат 34 симфонии, 8 опер (в том числе "Виринея", "Мастер и Маргарита", "Мария Стюарт", "Гамлет", "Видения Иоанна Грозного"), 3 балета (в том числе "Икар"), камерная и вокальная музыка, обработки народных песен, музыка к фильмам и театральным постановкам, в том числе к сценической эпопее Георгия Товстоногова "Тихий Дон" в БДТ. Композитор гордился тем, что его песню "У кошки четыре ноги", написанную для фильма "Республика ШКИД", многие считают народной.