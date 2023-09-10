Авиатур из Якутска до Ленских столбов планируют сделать круглогодичным

Это станет возможным благодаря строительству грунтовой взлетно-посадочной полосы

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Авиатур, запущенный впервые в этом году в Якутии для перевозки туристов из Якутска в национальный парк "Ленские столбы", планируют сделать круглогодичным благодаря строительству взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор регионального агентства развития туризма и территориального маркетинга Дмитрий Громов.

"В апреле нам удалось запустить первые авиатуры в национальный парк "Ленские столбы" на самолетах. При поддержке региональной авиакомпании "Полярные авиалинии", а также одного из официальных туроператоров, работающих в Якутии, мы запустили самолеты до Ленских столбов с приземлением прямо на льду. Было запланировано всего два рейса, но фактически сделано шесть, и сейчас планируется строительство грунтовой взлетно-посадочной полосы в этой местности. Тогда экскурсии в национальный парк "Ленские столбы" станут круглогодичными", - сказал Громов, комментируя вопросы сессии "Открывая Дальний Восток: тропами тигра и леопарда", которая пройдет на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Первый рейс с туристами на борту из Якутска до местности Батамай национального парка был выполнен 1 апреля. "Туры мы запустили совместно с нашими объектами размещения, то есть человек прилетает на самолете, далее его встречают комфортабельные машины. <...> На одном рейсе могли разместиться до 10 человек. Так, уже 60 человек воспользовались услугами авиатура в Ленские столбы. Эти запуски были только в тестовом режиме, что само собой говорит о большом спросе предложения", - добавил гендиректор.

Как сообщал в 2022 году в ходе ВЭФ министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимур Ханды, в регионе ожидают превышения допандемийного уровня потока туристов в 2022-2023 годы с учетом появления новых туристических объектов и маршрутов.

Национальный парк "Ленские столбы" создан в 1994 году, в 2019 году он получил статус федеральной особо охраняемой природной территории. Парк занимает 1,217 млн га. В нем произрастают растения, которые не встречаются в других местах в мире, живут редкие животные и птицы, многие из которых занесены в Красную книгу. Парк расположен в Хангаласском районе Якутии. Нацпарк включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ходе деловой программы ВЭФ будут обсуждаться вопросы развития туризма на Дальнем Востоке, где на территории расположены шесть памятников всемирного наследия ЮНЕСКО и порядка 60% площади всех ООПТ страны, а также самая протяженная в РФ береговая линия.

О форуме

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.