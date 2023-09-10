В Туле количество участников творческого кластера может увеличиться до 120 тыс. человек

Директор кластера Дмитрий Барсенков отметил, что партнерская сеть позволяет без существенных инвестиций привлекать интересные проекты

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Число участников творческого индустриального кластера "Октава" в Туле увеличится до 120 тыс. в 2023 году. Такой прогноз дал генеральный директор кластера Дмитрий Барсенков на сессии "Третье место: опора для бизнеса или туристическая достопримечательность?" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Аудитория у нас больше 100 тыс. человек. Сейчас рассчитываю, что в этом году у нас будет больше 120 тыс. чел. Так как мы больше связаны с культурой, <…> для меня очень важной аудиторией является молодежь, ее вовлечение в культурную и экономическую жизнь", - сказал Барсенков.

Он отметил, что активно выстраиваемая партнерская сеть позволяет без существенных инвестиций привлекать интересные проекты.

Творческий индустриальный кластер "Октава" - культурно-образовательный центр, созданный на базе одноименного действующего завода в Туле в апреле 2018 года. Кластер включает в себя Музей станка, Высшую техническую школу, комфортное городское пространство для досуга и отдыха с многофункциональным залом для проведения лекций и культурных мероприятий, техническую библиотеку, лабораторию-мастерскую и студию звукозаписи.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.