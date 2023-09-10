10 сентября, 05:45

В Московском зоопарке ко Дню города открыли обновленный вольер для птиц

В зоопарке появились розовые фламинго, марабу, аисты ябиру, ибисы, колпицы, молотоглавы и африканские цапли

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. В Московском зоопарке открыли обновленный авиарий - большой вольер для птиц, сообщается на сайте мэра столицы.

"Основной принцип авиария остался прежним: посетители могут находиться в одном пространстве с птицами без особых ограждений. Люди не могут сходить с дорожек, но любая из птиц может подойти близко, сесть на балки под крышей или даже залететь на сами дорожки", - рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся в сообщении.

Общая площадь помещения составляет 600 кв. м, а высота порядка 6 м. Через весь вольер тянутся два дощатых мостиках, по которым могут гулять гости зоопарка.

Кроме того, после обновления авиария в нем стало больше птиц разных видов. Там появились розовые фламинго, марабу, аисты ябиру, ибисы, колпицы, молотоглавы, африканские цапли и другие. 

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© Информационное агентство ТАСС
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