В ООН сообщили о росте объема конфискованного метамфетамина в Афганистане

Количество изъятого вещества увеличилось в 12 раз за 4 года

ВЕНА, 10 сентября. /ТАСС/. Объем метамфетамина, конфискованного в Афганистане и соседних странах, увеличился с 2,5 тонн в 2017 году до 29,7 тонн в 2021 году. Об этом сообщило Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК).

Как указывается в докладе управления, случаи конфискации метамфетамина, предположительно, произведенного в Афганистане, зарегистрированы в странах Евросоюза, Ближнего Востока, Восточной Африки и Юго-Восточной Азии. "Скоординированные усилия на уровне региона, направленные на борьбу с незаконным использованием и транспортировкой веществ-прекурсоров, необходимы, чтобы положить конец производству метамфетамина в Афганистане и соседних странах", - заявила исполнительный директор ЮНОДК Гада Вали.

По оценке управления, с приходом движения "Талибан" (запрещено в РФ) к власти в Афганистане сократился незаконный оборот героина. В апреле 2022 года талибы запретили все наркотические вещества.

Прекурсор - любое химическое вещество, которое может быть использовано при производстве наркотических и психотропных веществ таким образом, что в составе конечного продукта находит отражение его молекулярная структура.