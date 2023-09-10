10 сентября, 10:25
Военная операция на Украине

Военнослужащему из Костромской области присвоили звание Героя России за подвиг в ходе СВО

По данным пресс-службы губернатора региона, при ведении оборонительных действий военнослужащий оперативно вывел из-под огня противника машины роты и уничтожил укрытия противника

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Житель Костромской области старший лейтенант Владислав Журавлев за подвиг в ходе спецоперации на Украине награжден Звездой Героя России. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Звание Героя России присвоено костромичу - участнику специальной военной операции Владиславу Журавлеву. Высшая государственная награда за проявленное мужество вручена нашему земляку по указу президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, командир огнеметной роты радиационной, химической и биологической защиты старший лейтенант Журавлев в составе батальонной тактической группы осуществлял огневую поддержку российских мотострелков, удерживающих стратегически важный населенный пункт. При ведении оборонительных действий житель Костромской области оперативно вывел из-под огня противника машины роты.

Выйдя на запасной рубеж, экипаж артиллерийским огнем уничтожил укрытия украинских националистов. "Наши действия позволили нашим войскам перейти в наступление и удержать позиции", - цитирует пресс-служба Журавлева. 

Теги:
РоссияКостромская областьВоенная операция на Украине
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