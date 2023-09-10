В Хакасии у отшельницы появилась стационарная телефонная связь

Агафья Лыкова является единственной оставшейся в живых представительницей семьи староверов, найденных в 1978 году в Западных Саянах

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Стационарная телефонная связь появилась у отшельницы Агафьи Лыковой, проживающей в таежной заимке на территории заповедника "Хакасский". Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил ТАСС директор заповедника Виктор Непомнящий.

"Буквально на днях ей стационарный телефон поставили, благодаря волонтерам и поддержке меценатов. С помощью него она может связываться с заповедником. Она мне уже звонила, связь хорошая, у нее все в порядке", - сообщил Непомнящий, добавив, что раньше отшельница пользовалась спутниковой связью.

По его словам, к ней приезжали студенты-волонтеры из Москвы, которые помогли отшельнице подготовиться к зиме. Также сейчас с Лыковой находится помощник из числа ее родственников.

Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Ей 79 лет. Она живет в тайге одна. Иногда с ней остаются добровольные помощники. В июне 2023 года волонтеры сообщали, что к дому Лыковой из-за паводков подошла вода, а также несколько раз приходили медведи.

Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года. Отшельники старались уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. В момент обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли трое из детей, а в 1988 году - отец Лыковых. В мае 2001 года заимка стала частью заповедника "Хакасский".

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.