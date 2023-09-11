Патриарх в День трезвости призвал верующих РПЦ не отворачиваться от больных алкоголизмом

В РПЦ напомнили, что в Русской православной церкви действует более 600 организаций и проектов помощи алкоголезависимым

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во всероссийский День трезвости призвал верующих всегда оказывать внимание и поддержку тем, кого Бог посылает им на жизненном пути, и особенно тем, кто страдает от алкоголизма. Обращение патриарха распространил синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

11 сентября Русская православная церковь отмечает Усекновение главы Иоанна Предтечи. В связи с событиями, сопутствующими гибели пророка, который был обезглавлен по приказу царя Ирода во время пьяного пира, церковь в этот день также установила День трезвости.

"Опыт церковной работы с зависимыми показывает, что когда такие люди приходят со своей бедой в храм и встречают там доброе и чуткое отношение, то <...> у них появляется желание и силы бороться со страстью. Посему призываю всех вас, дорогие братья и сестры, оказывать внимание и поддержку тем, кого Господь посылает нам на жизненном пути, особенно же тем, кто страждет винопитием или другими недугами", - говорится в обращении патриарха.

Как напомнили в РПЦ, сегодня в Русской православной церкви действует более 600 организаций и проектов помощи алкоголезависимым, в их числе более 300 обществ и братств трезвости, амбулаторных и консультационных программ и более 50 реабилитационных центров. При синодальном отделе по благотворительности создан Координационный центр по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости.

Впервые День трезвости был установлен Святейшим правительствующим синодом в 1913 году, а в 1914 году было принято решение проводить его ежегодно. В этот день в России закрывали винные лавки и прекращали торговлю спиртными напитками. В советское время традиция прервалась. В 2014 году решением Священного синода РПЦ праздник был восстановлен. В этот день совершают молебные пения о "страждущих недугом винопития или наркомании", верующие соблюдают строгий пост. С 2015 года День трезвости проводится при поддержке Минздрава России.