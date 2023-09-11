В Севастополе реконструкторы воссоздали лагеря русской и французской армий XIX века

На мемориальном комплексе "Малахов курган" прошел военно-исторический фестиваль

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Военно-исторический фестиваль "Русская Троя", посвященный Крымской войне 1853-1856 годов, прошел в воскресенье на мемориальном комплексе "Малахов курган" в Севастополе. Мероприятие собрало около 30 реконструкторов из трех военно-исторических клубов, участники воссоздали на территории кургана лагеря русской и французской армий, передает корреспондент ТАСС.

"В фестивале участвовали порядка 30 реконструкторов - это участники трех военно-исторических клубов: клуба "Гренада", военно-исторического клуба "7-й линейный полк" под управлением Ильи Давыдова и группы военно-исторической реконструкции "5-й полк пешей артиллерии". Благодаря реконструкторам на территории Малахова кургана воссозданы лагеря русской и французской армий, а также показан быт солдат времен Крымской войны", - рассказала ТАСС заместитель директора по развитию Музея обороны Севастополя Альбина Тищенко.

Она отметила, что часть сотрудников музея была одета в исторические костюмы, создавая тем самым на фестивале атмосферу середины XIX века.

Тищенко добавила, что Музей обороны Севастополя подготовил для посетителей фестиваля более 20-30 интерактивов и образовательных площадок. Для детей работали в том числе ремесленные мастерские, школа морского дела, школа каллиграфии, боулинг пушечными ядрами, а взрослые могли принять участие в викторине и прослушать лекции об истории Крымской войны, о русском враче Николае Пирогове, который привнес множество нововведений в хирургическую практику. В течение дня также работали выставки предметов солдатского быта, дамских костюмов и украшений, посуды и предметов обихода XIX - начала XX в. Кроме этого, организаторы подготовили зону, посвященную теме специальной военной операции - каждый желающий мог написать письмо солдату.

В рамках фестиваля состоялся показ спектакля Севастопольского театра юного зрителя "Морской праздник в Севастополе" по пьесе Нестора Кукольника, сюжет которого посвящен победе адмирала Павла Нахимова под Синопом. Завершился фестиваль "Русская Троя" демонстрацией видеоинсталляции о героях обороны Севастополя на стены Оборонительной башни на Малаховом кургане. А кульминацией дня стал показ исторического фильма "Оборона Севастополя" 1911 года об обороне города в Крымскую войну с музыкальным сопровождением Севастопольского симфонического оркестра и военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии.

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. 13 сентября 1854 года началась осада Севастополя, которая продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек. Французский писатель Виктор Гюго сравнил осаду города с осадой Трои, и с тех пор Севастополь иногда называют "русской Троей".

Организатором фестиваля "Русская Троя" выступает Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя. В 2022 году фестиваль посетили около 5 тысяч человек.