В двух районах Хабаровского края вторую смену в школах планируют ликвидировать к 2025 году

По словам министра образования и науки края Виктории Хлебниковой, этого можно достигнуть созданием дополнительных мест в учебных заведениях

ВЛАДИВОСТОК. 11 сентября. /ТАСС/. Создание дополнительных мест в школах в Хабаровском крае позволит организовать обучение только в одну смену в двух районах региона к 2025 году, сообщила ТАСС министр образования и науки края Виктория Хлебникова, комментируя вопросы, обсуждаемые на сессии "Школьники и студенты. Вместе со страной" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"Благодаря принимаемым мерам к 2025 году вторая смена будет полностью ликвидирована в Вяземском и Бикинском районах, на 50% сократится количество школьников, обучающихся во вторую смену в Хабаровске", - сказала Хлебникова.

Она уточнила, что сейчас в региональной столице строятся три новые школы, с сентября начнется реконструкция здания школы №38 в Комсомольске-на-Амуре, до конца года завершат строительство пристройки к зданию средней школы №1 в городе Вяземском. В 2024-2025 годах капитально отремонтируют здание школы №5 в Бикине.

Хлебникова сообщила, что этом учебном году 90,5% школьников в крае будут обучаться в одну смену. Годом ранее этот показатель составлял 89,9%. Двусменный режим сохранится в 75 школах края, в прошлом году таких было 90. В две смены в этом учебном году будут учиться в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в Тугуро-Чумиканском, имени Лазо, Вяземском, Бикинском, Ульчском, Нанайском, Хабаровском районах. Министр отметила, что при организации обучения в обязательном порядке соблюдаются требования санитарных норм и правил - ученики первых, пятых, девятых-одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются в первую смену.

На этой сессии и других, объединенных темой "Образование и воспитание как основа независимости", рассматриваются направления развития образования и практик воспитания в школах и вузах. Ранее в министерстве сообщали агентству, что в 2023-2025 годах планируется строительство 8 школ на 6 950 мест.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.