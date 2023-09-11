В регионы-участники проекта по развитию электротранспорта начали поставлять электробусы

В них также запланировано внедрение цифровой платформы по управлению общественным транспортом и обновление трамвайных путей, сообщают в правительстве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Первые поставки электробусов начаты в десять регионов, принимающих участие в проекте комплексного развития электротранспорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Проект по развитию городского электротранспорта одновременно реализуется в областных центрах Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей, а также Краснодарского, Красноярского и Пермского краев. Рассчитан проект до 2028 года, при этом 70% работ будет выполнено в течение 2023-2024 годов.

"Начались первые поставки электробусов в рамках проекта комплексного развития городского электротранспорта. <...> одновременно с поставкой электробусов запланирована установка электрических зарядных станций. Это позволит запустить в регионах электробусные маршруты уже до конца 2023 года", - сказано в сообщении по итогам совещания вице-премьера - руководителя аппарат правительства по вопросам реализации проекта Дмитрия Григоренко.

Поясняется, что в регионы будут поставлены электробусы российского производства, поэтому проект поможет развитию отечественного транспортного машиностроения. Также проектом предусмотрены поставки в субъекты современных трамвайных вагонов - они уже вышли на линии. В восьми из десяти регионов проводятся строительно-монтажные работы по обновлению трамвайных путей.

Кроме того, во всех регионах-участниках будет разработана и внедрена цифровая платформа по управлению общественным транспортом. Она включит несколько модулей, в том числе модуль по информированию пассажиров электротранспорта.

"Проект меняет саму культуру потребления транспортных услуг. Электротранспорт становится комфортным за счет того, что контролировать поездку пассажиры могут в режиме онлайн - через мобильное приложение. Мы также развиваем новые маршруты без вреда для экологии городов - поставки первых электробусов и работы по обновлению трамвайных путей уже начались", - приводятся в сообщении слова Григоренко.

О проекте

Всего проектом предусмотрена поставка 647 вагонов трамваев, более 250 электробусов, а также установка свыше 100 зарядных станций для них. Запланированы работы по строительству и реконструкции 620 км трамвайных путей, планируется строительство 11 депо и 97 тяговых подстанций.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и региональных бюджетов, кредитов "ВЭБ.РФ" и частных инвестиций.