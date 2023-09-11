В Швейцарии закрыли Готардский автотоннель из-за 25-метровой трещины в потолке

Причины ее появления пока не ясны

ЖЕНЕВА, 11 сентября. /ТАСС/. Готардский автомобильный тоннель в Швейцарии закрыт для движения до дальнейшего уведомления из-за обнаружения 25-метровой трещины в потолке сооружения. Об этом говорится в пресс-релизе швейцарского Федерального дорожного управления, опубликованном на его сайте.

"Первоначальное обследование показало наличие трещины длиной 25 м в подвесном потолке. Точные размеры повреждения и причина его [появления] пока не ясны. Ответственные сотрудники Федерального дорожного управления работают в полную силу, чтобы определить масштабы повреждения и устранить его. По соображениям безопасности тоннель будет закрыт для движения до дальнейшего уведомления. Продолжительность закрытия пока неизвестна", - отметили в ведомстве.

По данным управления, впервые повреждения обнаружили в воскресенье после падения части облицовки потолка тоннеля на проезжую часть. После уточнения масштабов трещины ведомство перенаправило водителей на наземные трассы, ведущие через альпийский перевал Сен-Готард (2 018 м над уровнем моря), а также по параллельной автодороге A13.

Готардский автомобильный тоннель протяженностью 16,9 км соединяет северную и южную части Швейцарии, через него также проходит трасса в направлении Италии. На момент открытия в 1980 году являлся самым длинным в мире. В настоящее время входит в пятерку самых протяженных автомобильных тоннелей.