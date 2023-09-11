Эксперт заявила, что чаще всего от мигрени страдают женщины от 35 до 45 лет

Заведующая неврологическим отделением №2 ФГБУ "Федеральный центр мозга и нейротехнологий" ФМБА России Ольга Бойко также отметила, что до 70% случаев мигрени фиксируется среди женщин

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Женщины от 35 до 45 лет наиболее подвержены возникновению мигрени, при этом после 50 лет частота встречаемости заболевания значительно снижается. Об этом рассказала заведующая неврологическим отделением №2 ФГБУ "Федеральный центр мозга и нейротехнологий" ФМБА России Ольга Бойко.

"Как правило, первый приступ мигрени развивается в возрасте до 20 лет. Если говорить о детском возрасте, то чаще болеют мальчики. В возрасте после 20 наиболее подвержен мигрени - это возрастной диапазон от 35 до 45 лет, это, конечно, болеют женщины", - сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, до 70% случаев мигрени фиксируется среди женщин. "После 50 лет частота встречаемости приступов мигрени значимо уменьшается", - отметила Бойко.

Она также пояснила, что одним из провоцирующих мигрень факторов является стресс, неполноценный сон и активный образ жизни, поэтому заболевание чаще встречается у молодых.