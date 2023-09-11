На здании танкового училища в Казани нарисовали граффити в честь подвига экипажа "Алеша"

Граффити выполнила художница Александра Сесина из Санкт-Петербурга

ТАСС, 11 сентября. Масштабное по размерам граффити в честь подвига экипажа танка Т-80 "Алеша", который разгромил колонну бронетехники ВСУ на запорожском направлении, нарисовали на здании Казанского высшего танкового командного училища. Об этом сообщили ТАСС в движении дочерей офицеров "Катюша".

23 августа президент Владимир Путин вручил государственные награды экипажу танка Т-80 "Алеша". Звезды Героев России военнослужащие получили лично из рук главы государства в Курской области, куда тот прибыл по случаю 80-летия окончания Курской битвы.

"Катюши" хотели <…> сделать героям подарок. И одновременно увековечить их подвиг. Один из героев экипажа "Алеша" окончил Казанское танковое училище. И поэтому мы украсили здание танкового училища огромным граффити, которое отныне будет всегда напоминать о подвиге наших героев. Прежде всего будущим выпускникам училища", - сказали в движении дочерей офицеров.

Граффити выполнила одна из участниц движения - художница Александра Сесина из Санкт-Петербурга, которая ранее нарисовала мурал в поддержку бойцов СВО в Луганске. Граффити сделано в трафаретной технике и представляет собой композицию, в центре которой изображен танк "Алеша", а за ним горит вражеская техника, оставляя в небе 8 столбов дыма. В центре композиции - голубь.

"Есть знаменитые слова: "Никто не забыт, ничто не забыто". Напоминающие о прошедшей войне, сегодня эти слова наполняются новыми смыслами, в них подвиги наших героев обретают форму. Наше граффити и есть эти слова. Слова в образах", - говорит Сесина.

Подвиг "Алеши"

Ранее в социальных сетях появились кадры боя, в ходе которого экипаж российского танка Т-80 в одиночку поразил несколько единиц техники ВСУ, предпринявших атаку на запорожском направлении. В Минобороны РФ рассказали, что экипаж "Алеши" под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел, механик-водитель получил ранение. Командир экипажа эвакуировал раненого из боевой машины и оказал ему первую помощь. Передав механика-водителя в передовую медицинскую группу, Баксиков решил занять его место в бою.

Лейтенант Александр Леваков, оценив обстановку, принял решение заменить раненого члена экипажа, занял рабочее место командира танка и выдвинулся в направлении позиций нашего мотострелкового полка для оказания поддержки обороняющимся. На подходе к одному из населенных пунктов лейтенант Леваков обнаружил находившихся в одной из ближайших лесополос восемь единиц техники противника, в том числе два танка.

Баксиков вступил в бой с превосходящими силами противника. Как рассказали в Минобороны России, "благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью". Баксиков, находясь на месте механика-водителя, умело маневрировал на поле боя и руководил работой экипажа. Лейтенант Леваков, находясь на месте командира, оперативно и грамотно передавал целеуказание наводчику и руководил огнем танка, уточняли в военном ведомстве.

Экипаж уничтожил два танка Т-72Б противника, один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производства вместе с десантом. Когда в боевой машине закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков принял решение отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк.

Произведя три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк ВС России получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Понимая, что экипажу подбитой боевой машины требуется незамедлительная помощь, Баксиков совместно со своим экипажем решил эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения. Буксировка танка была осуществлена под непрекращающимся обстрелом противника. Благодаря решительным действиям военнослужащих, экипаж подбитого танка был спасен. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.